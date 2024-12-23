Суд приговорил еще восьмерых за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Суд в Краснодарском крае приговорил к семи годам колонии семерых человек и одного — к восьми годам заключения за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В Краснодарском крае это третий приговор в отношении участников тех событий, говорится в сообщении. Решение суда основано на ч. 3 ст. 263.1 и ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса России — нарушение требований в области транспортной безопасности и массовые беспорядки.

В сообщении названы фамилии осужденных: Абдуллаев, Будунов, Гамзатов, Ирбейнов, Магамедов, Омалаев, Шахбанов — семь лет. Ибрагимов — восемь лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в декабре Александровский районный суд Ставропольского края назначил от восьми до девяти лет лишения свободы другим участникам беспорядков в аэропорту. Как следует из приговора, осужденные «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля», отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Ущерб превысил 24 млн руб., травмы различной степени тяжести получили 23 человека.

Сами беспорядки произошли вечером 29 октября на фоне боевых действий в секторе Газа. К аэропорту прибыла толпа и начала проверять паспорта пассажиров, чтобы найти среди них евреев. После этого люди прорвались в международный терминал и на взлетно-посадочную полосу, заблокировав работу аэропорта.