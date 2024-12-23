 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд приговорил еще восьмерых за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Суд приговорил еще восьмерых за беспорядки в аэропорту Махачкалы
Video

Суд в Краснодарском крае приговорил к семи годам колонии семерых человек и одного — к восьми годам заключения за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В Краснодарском крае это третий приговор в отношении участников тех событий, говорится в сообщении. Решение суда основано на ч. 3 ст. 263.1 и ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса России — нарушение требований в области транспортной безопасности и массовые беспорядки.

В сообщении названы фамилии осужденных: Абдуллаев, Будунов, Гамзатов, Ирбейнов, Магамедов, Омалаев, Шахбанов — семь лет. Ибрагимов — восемь лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до девяти лет
Политика
Фото:Рамазан Рашидов / ТАСС

Ранее в декабре Александровский районный суд Ставропольского края назначил от восьми до девяти лет лишения свободы другим участникам беспорядков в аэропорту. Как следует из приговора, осужденные «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля», отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Ущерб превысил 24 млн руб., травмы различной степени тяжести получили 23 человека.

Сами беспорядки произошли вечером 29 октября на фоне боевых действий в секторе Газа. К аэропорту прибыла толпа и начала проверять паспорта пассажиров, чтобы найти среди них евреев. После этого люди прорвались в международный терминал и на взлетно-посадочную полосу, заблокировав работу аэропорта.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Махачкала евреи беспорядки приговор Краснодарский край Дагестан
Материалы по теме
Шестерых участников беспорядков в аэропорте Махачкалы осудили
Общество
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до девяти лет
Политика
Аэропорт Махачкалы возобновил работу после закрытия из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Губернатор предложил установить бюст в честь убитого генерала КирилловаПолитика, 18:04
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКСПолитика, 18:02
Кремль допустил «весьма представительное» участие других стран в 9 маяПолитика, 18:02
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и ТрампаПолитика, 18:02
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на ОлимпиадуСпорт, 18:01
Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником ТрампаПолитика, 18:00
Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласийСпорт, 17:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить РоссиюПолитика, 17:55
Маск похвалил Дурова за первую прибыль TelegramФинансы, 17:52
В Москве отреставрировали деревянную усадьбу начала XIX векаГород, 17:50
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:48
Власти оценили количество мазута в грунте пляжа АнапыОбщество, 17:48
Как упал трафик YouTube в России. ИнфографикаТехнологии и медиа, 17:34
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽102Инвестиции, 17:33