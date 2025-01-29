Подавший сигнал бедствия рейс Дубай — Москва экстренно сел в Астрахани
Пассажирский лайнер Boeing, летящий из Дубая в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Ранее этот самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Затем, согласно данным сервиса Flight Radar, его перенаправили в аэропорт Астрахани.
«Рейс DP992, следовавший по маршруту Дубай — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19:16 (местное время) (18:16 мск. — РБК) по техническим причинам», — говорится в сообщении.
В авиакомпании «Победа», которой принадлежит лайнер, уточнили, что причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика возгорания в багажном отсеке.
В пресс-службе воздушной гавани добавили, что пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании.
Ранее, 24 января, самолет «Аэрофлота», следовавший из Стамбула в Москву, совершил внеплановую посадку в Астрахани — также из-за срабатывания датчиков. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров отправили дальше по маршруту на резервном самолете.
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