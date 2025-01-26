Летевший из Москвы в Сочи пассажирский лайнер сел в Саратове
Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Сочи, сел в аэропорту Саратова. Посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке из-за срабатывания индикации уровня масла. Сейчас из Москвы уже направили резервный самолет, сказали в пресс-службе.
«Ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 мск)», — говорится в сообщении. Пока пассажиры ждут отправки, им обещали предоставить горячее питание и напитки.
До этого, 24 января, самолет «Аэрофлота» совершил внеплановую посадку в Астрахани на пути из Стамбула в Москву из-за срабатывания датчиков.
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