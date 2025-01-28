В Словакии снова сорвалось заседание по вотуму недоверия Фицо

На сессию по вотуму недоверия Фицо пришли 66 оппозиционных депутатов из необходимых 76, заседание вновь не состоялось. Неделей ранее премьер решил представить в парламенте секретный доклад, из-за чего формат перевели в закрытый

Роберт Фицо (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Внеочередное заседание Национального совета (однопалатного парламента) Словакии во второй раз не смог рассмотреть вотум недоверия правительству Роберта Фицо из-за отсутствия необходимого количества депутатов, пишет портал Dennik N.

По данным издания, на заседание пришли 66 депутатов от оппозиционных партий, а проведение сессии требует присутствия не менее 76 парламентариев. Со второй попытки их было 64, пишет Pravda. Всего в Национальном совете насчитывается 150 народных избранников. Вице-спикер парламента Тибор Гашпар назначил следующую дату сессии — 29 января.

Первая попытка рассмотреть вотум недоверия кабмину Фицо была предпринята 21 января. Тогда глава правительства представил секретный доклад, из-за чего заседание превратилось в закрытое. Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS) Михал Шимечка назвал произошедшее «позором». «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», — сказал он. Тогда оппозиционные депутаты покинули парламент. Фицо в свою очередь обвинил PS в подготовке госпереворота.

15 января в парламент Словакии было внесено предложение о вотуме недоверия правительству Фицо. Авторами инициативы, помимо PS, стали «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH), а их поддержали альянс SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí («Словакия», «Христианский союз» и «За людей»). Они призывают Фицо к отставке, обвиняя его в тесных связях с Россией. По мнению оппозиции, это «противоречит интересам» Словакии.

Фицо возлагал вину на Киев после начала военной операции и неоднократно критиковал западную поддержку. Он также выступал против вступления Украины в НАТО и отправки словацких военных в зону боевых действий.