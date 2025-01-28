В Словакии снова сорвалось заседание по вотуму недоверия Фицо
Внеочередное заседание Национального совета (однопалатного парламента) Словакии во второй раз не смог рассмотреть вотум недоверия правительству Роберта Фицо из-за отсутствия необходимого количества депутатов, пишет портал Dennik N.
По данным издания, на заседание пришли 66 депутатов от оппозиционных партий, а проведение сессии требует присутствия не менее 76 парламентариев. Со второй попытки их было 64, пишет Pravda. Всего в Национальном совете насчитывается 150 народных избранников. Вице-спикер парламента Тибор Гашпар назначил следующую дату сессии — 29 января.
Первая попытка рассмотреть вотум недоверия кабмину Фицо была предпринята 21 января. Тогда глава правительства представил секретный доклад, из-за чего заседание превратилось в закрытое. Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS) Михал Шимечка назвал произошедшее «позором». «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», — сказал он. Тогда оппозиционные депутаты покинули парламент. Фицо в свою очередь обвинил PS в подготовке госпереворота.
Фицо возлагал вину на Киев после начала военной операции и неоднократно критиковал западную поддержку. Он также выступал против вступления Украины в НАТО и отправки словацких военных в зону боевых действий.
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