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Новые законы в России ,  
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Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейпов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах до 2 млн руб. за продажу детям табака, вейпов и кальянов.

Документ предусматривает ужесточение административной ответственности по ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства. Так, повышаются штрафы за это правонарушение:

  • для физических лиц — с максимальных 60 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — с 300 тыс. до 700 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — с 600 тыс. до 2 млн руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Вейпы запрещено продавать детям с апреля 2023 года. Тогда соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Запрет касается и безникотиновых вейпов.

Законопроект об ужесточении ответственности за это правонарушение в ноябре 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. В январе Володин провел опрос о необходимости полного запрета вейпов.

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Совет Федерации вейпы штрафы
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