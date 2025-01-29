В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с дубайским шоколадом
Мошенники воспользовались растущим спросом на дубайский шоколад и придумали новую схему мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В ведомстве отметили, что злоумышленники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, через которые они распространяют вирусы и выманивают персональные данные.
Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Сладость стала популярной летом 2024 года за счет многочисленных обзоров от известных блогеров и знаменитостей в соцсетях.
Накануне МВД сообщило о схеме привлечения псевдопоручителей для обмана пользователей онлайн-игр.
Аферисты находят себе жертву — например, продавца игрового предмета или аккаунта, предлагают купить лот по цене выше рынка, но затем «сомневаются» в подлинности владения предметом продажи и просят дать контакты поручителя. После этого создают копию аккаунта того, кто ручается за личность владельца аккаунта — обычно это друг или родственник продавца, — и в мессенджере выманивают личную информацию у последнего.
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