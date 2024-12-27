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Общество ,  
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Роскачество проведет исследование дубайского шоколада и ПП-батончиков

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В России пройдут исследования дубайского шоколада и спортивного питания, в том числе батончиков для правильного питания (ПП-батончиков), сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Мы получаем очень много запросов в отношении дубайского шоколада. Этот продукт выпускается разными производителями в разных странах, есть и российское производство. Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое. <...> Такие важные категории, как спортивное питание, также будут нами исследованы», — заявил Протасов.

Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Сладость стала популярной летом 2024 года за счет многочисленных обзоров от известных блогеров и знаменитостей в соцсетях.

Протасов добавил, что сегодня Центр компетенций в области функционального питания Роскачества вводит в техрегламент новые требования, в том числе в отношении ПП-батончиков. По его словам, сертификация запущена, и первые пять сертификатов будут выданы до конца 2024 года.

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Ранее в ноябре Генконсульство России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) призвало россиян не соглашаться на просьбы передать через границу дубайский шоколад. В диппредставительстве объяснили, что внутри боксов со сладостями, которые просят передать «детям-сиротам», может оказаться «киндер-сюрприз» для таможни.

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Роскачество Дубай Максим Протасов
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