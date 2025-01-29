Аэропорт Мурманска восстановил работу после атаки беспилотника

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Аэропорт Мурманска возобновил штатный прием и отправку рейсов после временного закрытия из-за атаки дрона, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Авиаузел возобновил работу в штатном режиме, написал он. Губернатор также указал, что беспилотник, из-за которого вводили ограничения, был сбит.

Аэропорт не работал около часа. В 12:10 Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты. За время ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Мурманск.

В августе 2024 года аэропорты Мурманска и Апатитов были также временно закрыты из-за опасности прилета БПЛА. Ограничения действовали 21 августа в период с 15 до 18 часов.

В ночь с 28 на 29 января были перехвачены и уничтожены 104 беспилотника в российских регионах, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего БПЛА сбили над территориями Курской и Брянской областей.