Приставы начали взыскивать компенсацию за убийства в казанской гимназии
Служба судебных приставов получила исполнительные листы на взыскание компенсации с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за убийство девяти человек в гимназии в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Сумма компенсации составляет более 23 млн руб.
11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани бывший ученик открыл стрельбу. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека были ранены. Стрелок был задержан через несколько часов после начала стрельбы оперативниками.
В мэрии со ссылкой на замдиректора школы Галину Ухванову сообщили, что в учебном заведении не было охраны уже более трех лет. Директор учебного заведения Амина Валеева объяснила, что охрана в гимназии отсутствовала более года из-за пандемии.
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