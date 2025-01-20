Прокуратура: один человек пострадал из-за стрельбы в ТЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина устроил стрельбу из травмата в ТЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина устроил стрельбу в торговом центре на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов применил травматическое оружие.

«Пострадавшему мужчине 2001 года рождения оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, на месте работает заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов.

В декабре 2024 года в городе Лобня в Московской области произошла стрельба у одного из ресторанов на улице Чайковского. Четыре человека пострадали. РЕН ТВ писал, что конфликт случился у ресторана Euphoria.

Подмосковная полиция сообщала, что в ходе конфликта злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону своих оппонентов.