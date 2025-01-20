Мужчина устроил стрельбу из травмата в ТЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина устроил стрельбу в торговом центре на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов применил травматическое оружие.
«Пострадавшему мужчине 2001 года рождения оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, на месте работает заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов.
В декабре 2024 года в городе Лобня в Московской области произошла стрельба у одного из ресторанов на улице Чайковского. Четыре человека пострадали. РЕН ТВ писал, что конфликт случился у ресторана Euphoria.
Подмосковная полиция сообщала, что в ходе конфликта злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону своих оппонентов.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов