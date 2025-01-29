Смоленская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника

Смоленская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме на фоне атаки на регион украинского беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале АЭС.

«Работаем в штатном режиме. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что при попытке нападения на объект ядерной энергетики силами ПВО был сбит беспилотник. При этом губернатор не уточнил, какой именно объект подвергся нападению.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Он призвал местных жителей избегать открытых пространств, отойти от окон, не снимать действия сил ПВО на фото или видео и не трогать обломки беспилотника.

Смоленская АЭС находится в 3 км от города Десногорск. Объект располагается на правом берегу Десногорского водохранилища. Его построили в 1975 году, в эксплуатацию ввели в 1982-м. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000, ежегодная средняя мощность — 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Предприятие является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом».

До этого регион был атакован 4 января: тогда силы ПВО сбили два беспилотника. Смоленская область не граничит с Украиной. На западе у нее граница с Белоруссией (Витебская и Могилевская области), на севере — с Псковской и Тверской областями, на востоке — с Московской областью, на юго-востоке — с Калужской областью, на юге — с Брянской областью.