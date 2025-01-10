Смоленская АЭС начала подготовку к остановке одного из энергоблоков

Смоленская АЭС (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Смоленская АЭС остановит один из энергоблоков из-за ремонта, начало которого запланировано на 11 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление коммуникацией атомной станции.

Ремонт продлится почти два месяца, в течение которых энергоблок № 3 будет отключен. За 54 дня назначенного срока помимо плановой починки намечено выполнить работы по внутриреакторному контролю.

На данный момент в АЭС работают три энергоблока, общая мощность которых составляет 2,579 ГВт. В рамках подготовки к ремонту 9 января был отключен турбогенератор № 5 энергоблока № 3, из-за чего его мощность была снижена на 50%. Полностью энергоблок будет остановлен в день начала ремонта, 11 января.

В пресс-службе также сообщили, что радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Выработка электроэнергии за первые девять дней января составила 606 млн кВт·ч, что на 26 млн кВт·ч выше плановых значений.

В начале года на другой атомной электростанции, Нововоронежской, также из-за ремонтных работ был отключен один из энергоблоков. Он был остановлен 1 января в 15:53 мск.