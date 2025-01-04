В Смоленской области сбили два дрона ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сафоновского и Ершичского районов Смоленской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.
«По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Губернатор также попросил жителей не приближаться к обнаруженным сбитым беспилотникам и сообщать о них в полицию.
Смоленская область подверглась атаке дронов ВСУ в конце декабря. В результате атаки на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе произошел пожар.
Ранее, в ночь на 4 января, об уничтожении воздушных целей над Белгородской областью также сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара был ранен один человек, несколько домов и автомобиль получили повреждения.
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