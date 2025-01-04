Губернатор Анохин: в Смоленской области сбили два дрона ВСУ

В Смоленской области сбили два дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сафоновского и Ершичского районов Смоленской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Губернатор также попросил жителей не приближаться к обнаруженным сбитым беспилотникам и сообщать о них в полицию.

Смоленская область подверглась атаке дронов ВСУ в конце декабря. В результате атаки на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе произошел пожар.

Ранее, в ночь на 4 января, об уничтожении воздушных целей над Белгородской областью также сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара был ранен один человек, несколько домов и автомобиль получили повреждения.