В селе Белгородского района обломки беспилотника повредили семь домов
Над Белгородским районом силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Обломки дрона упали в селе Никольское, в результате в семи частных домах выбило окна и повредило кровли.
Предварительно, при атаке никто не пострадал.
Никольское расположено примерно в 15 км к югу от Белгорода, там проживает около 7,4 тыс. человек.
Тремя часами ранее Гладков также сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Он писал, что в Шебекино в результате прилета боеприпаса пробило кровлю и выбило окна в жилом доме, а также повредило забор и автомобиль.
Кроме того, в селе Кукуевка Валуйского округа дрон ударил по припаркованной легковушке, автомобиль полностью сгорел. Повреждения также получили два дома.
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