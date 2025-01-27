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Военная операция на Украине ,  
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В селе Белгородского района обломки беспилотника повредили семь домов

Гладков: в Белгородском районе сбит беспилотник, обломки повредили семь домов
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Белгородским районом силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Обломки дрона упали в селе Никольское, в результате в семи частных домах выбило окна и повредило кровли.

Предварительно, при атаке никто не пострадал.

Никольское расположено примерно в 15 км к югу от Белгорода, там проживает около 7,4 тыс. человек.

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Фото:Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press

Тремя часами ранее Гладков также сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Он писал, что в Шебекино в результате прилета боеприпаса пробило кровлю и выбило окна в жилом доме, а также повредило забор и автомобиль.

Кроме того, в селе Кукуевка Валуйского округа дрон ударил по припаркованной легковушке, автомобиль полностью сгорел. Повреждения также получили два дома.

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Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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