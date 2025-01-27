Гладков: в Белгородском районе сбит беспилотник, обломки повредили семь домов

В селе Белгородского района обломки беспилотника повредили семь домов

Над Белгородским районом силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Обломки дрона упали в селе Никольское, в результате в семи частных домах выбило окна и повредило кровли.

Предварительно, при атаке никто не пострадал.

Никольское расположено примерно в 15 км к югу от Белгорода, там проживает около 7,4 тыс. человек.

Тремя часами ранее Гладков также сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Он писал, что в Шебекино в результате прилета боеприпаса пробило кровлю и выбило окна в жилом доме, а также повредило забор и автомобиль.

Кроме того, в селе Кукуевка Валуйского округа дрон ударил по припаркованной легковушке, автомобиль полностью сгорел. Повреждения также получили два дома.