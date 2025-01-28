Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника

В Брянской области сбили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

О первом сбитом дроне губернатор написал в 4:49 мск, о втором — спустя 12 минут. По его словам, в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

Ночью опасность атаки беспилотников также объявляли в Белгородской области. Около полуночи там сбили дрон. В результате падения его обломков в селе Никольское вблизи Белгорода в семи частных домах выбило окна и повредило кровли, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, опасность атаки дронов действует в Воронежской области.