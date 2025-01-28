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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

О первом сбитом дроне губернатор написал в 4:49 мск, о втором — спустя 12 минут. По его словам, в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

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Фото:Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press

Ночью опасность атаки беспилотников также объявляли в Белгородской области. Около полуночи там сбили дрон. В результате падения его обломков в селе Никольское вблизи Белгорода в семи частных домах выбило окна и повредило кровли, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, опасность атаки дронов действует в Воронежской области.

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Брянская область беспилотники Александр Богомаз дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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