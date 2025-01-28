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Политика ,  
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Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa Major

Патрушев назвал терактом крушение судна Ursa Major в Средиземном море
Выжившие с затонувшего российского сухогруза Ursa Major на палубе испанского спасательного судна по прибытии в порт Картахена, Испания, декабрь&nbsp;2024 года
Выжившие с затонувшего российского сухогруза Ursa Major на палубе испанского спасательного судна по прибытии в порт Картахена, Испания, декабрь 2024 года (Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters)

Крушение российского судна Ursa Major в Средиземном море произошло в результате террористической атаки. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран», — сказал он в интервью изданию.

О том, что российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки, 25 декабря 2024 года сообщила компания — владелец сухогруза «Оборонлогистика». По ее данным, со стороны правого борта судна произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения.

«Оборонлогистика» заявила, что Ursa Major затонуло из-за теракта
Политика
Фото:Reuters

Российское торговое судно Ursa Major (с латыни — «Большая Медведица») затонуло в международных водах Средиземного моря 24 декабря 2024 года. Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad тогда сообщили, что на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться.

Из 16 членов экипажа удалось спасти 14, двое пропали без вести.

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Теги
Персоны
Николай Патрушев теракт Ursa Major кораблекрушение Средиземное море
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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«Оборонлогистика» заявила, что Ursa Major затонуло из-за теракта
Политика
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
Владелец раскрыл, как спасли экипаж тонущего российского судна Ursa Major
Общество
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