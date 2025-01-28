Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa Major
Крушение российского судна Ursa Major в Средиземном море произошло в результате террористической атаки. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран», — сказал он в интервью изданию.
О том, что российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате террористической атаки, 25 декабря 2024 года сообщила компания — владелец сухогруза «Оборонлогистика». По ее данным, со стороны правого борта судна произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения.
Российское торговое судно Ursa Major (с латыни — «Большая Медведица») затонуло в международных водах Средиземного моря 24 декабря 2024 года. Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad тогда сообщили, что на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться.
Из 16 членов экипажа удалось спасти 14, двое пропали без вести.
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