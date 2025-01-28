Силовики сообщили о срыве контратаки ВСУ в Курской области

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российские военные отразили контратаку более ста десантников украинской армии в районе хутора Никольский в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ ночью перебросило в Суджанский район более ста десантников», — сказал собеседник агентства, добавив, что большая часть военнослужащих была уничтожена, остальные бежали.

Также 28 января российские военные уничтожили диверсионную группу в 10 км от города Теткино Курской области. Это произошло около города Белополье в Сумской области Украины.

Накануне подразделения российской армии группировки «Север» продвинулись в Суджанском районе и освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Село расположено в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость.