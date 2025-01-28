Силовики сообщили об уничтожении диверсантов у границы Курской области
Украинская диверсионная группа уничтожена около города Белополье в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Диверсионную группу уничтожили в 10 км от города Теткино Курской области.
«Они передвигались на боевых машинах. Группу вскрыли и уничтожили», — сообщили силовики.
Группа была уничтожена при помощи беспилотников.
В октябре 2024 года российские военные уничтожили диверсантов в Климовском районе Брянской области. Их было около 10 человек. В бою применяли гранатометы, артиллерию и FPV-дроны. Позже ДРГ отступили в Черниговскую область в лес и засели в ангаре, где их скопление заметил российский дрон.
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