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Казахстан изучит места для строительства новых АЭС

Виды Астаны&nbsp;
Виды Астаны  (Фото: Xinhua / ABACA / ТАСС)

Власти Казахстана проводят анализ регионов на предмет возможного строительства еще одной атомной электростанции. Об этом сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства, его слова передает Tengrinews.kz.

«В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой атомной электростанции в Алма-Атинской области. Завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй атомной электростанции», — рассказал Бектенов.

Ранее сегодня, 28 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике нужно приступить к созданию ядерного кластера. В результате страна должна выйти на полное самообеспечение электроэнергией и создать резервы на уровне 15–20%.

Токаев заявил о создании в Казахстане ядерного кластера
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Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане уже работала АЭС. С 1973 по 1999 год на западе страны, в Шевченко (с 1991 года Актау, город на берегу Каспийского моря, центр Мангистауской области) на базе Мангистауского атомного энергокомбината действовала Шевченковская АЭС. Это была станция с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-350; он позволял превращать отработанное ядерное топливо в топливо для АЭС. На станции не произошло ни одного радиационного инцидента, но на реакторе потенциально можно было нарабатывать оружейный плутоний-239. В Казахстане, который в 1990-х выдвинул ряд антиядерных инициатив, это стало решающим фактором, и в 1999 году БН-350 вывели из эксплуатации.

6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. Возведение станции поддержали 71,12% проголосовавших (5,5 млн — за, 2 млн — против).

Тогда сообщалось, что атомную электростанцию планируют построить на побережье озера Балхаш на юго-востоке страны, которое затрагивает сразу четыре области — Алма-Атинскую, Жамбылскую, Карагандинскую и Жетысускую, до 2035 года. Ее стоимость оценивается в $10–12 млрд.

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