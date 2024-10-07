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Политика ,  
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Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71% участников референдума

ЦИК: строительство АЭС в Казахстане поддержали 71% участников референдума
Явка на референдуме, по предварительным данным ЦИК, составила 63,66%. Токаев заявлял, что без АЭС Казахстан может «остаться на обочине мирового прогресса»
Фото: РБК
Фото: РБК

По предварительным данным ЦИК Казахстана, строительство атомной электростанции в стране поддержали 71,12% участников референдума. За это решение проголосовали 5,5 млн человек, против — 2 млн.

Всего в голосовании участвовали 7,8 млн человек, явка составила 63,66%.

Похожие данные экзитпола привел Институт евразийской интеграции, который сообщил, что за строительство АЭС проголосовали 71,8% жителей. Институт комплексных социальных исследований в Астане сообщал, что проект поддерживают 69,8% участников референдума, правящая партия «Аманат» — 72,3%.

Референдум проходил в воскресенье, 6 октября. Участникам задавали вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» В преддверии голосования в Алма-Ате были задержаны несколько активистов, выступавших против.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что без станции страна может «остаться на обочине мирового прогресса». Он говорил, что в случае одобрения строительством займется международный консорциум. До этого власти сообщали, что выберут подрядчика, исходя из «экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности». Среди претендентов Астана рассматривает Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), «Росатом», южнокорейскую KHNP и французскую EDF.

Атомную электростанцию планируют возвести на побережье озера Балхаш на юго-востоке Казахстана. Построить АЭС собираются до 2035 года, ее стоимость оценивается в $10–12 млрд.

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Казахстан АЭС Референдум ЦИК Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
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