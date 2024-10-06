Почему референдум о строительстве АЭС в Казахстане важен для России Подрядчиками проекта могут выступить компании из четырех стран

В Казахстане пройдет референдум о строительстве в стране АЭС. Власти уже подготовили все для этого — выбрали место и наметили подрядчиков, среди которых и «Росатом». Подробнее — в материале РБК

Монтаж реакторного блока № 5 на АЭС «Фуцин» в Китае (Фото: Lin Shanchuan / Zuma / ТАСС)

Шестого октября в Казахстане пройдет республиканский референдум относительно строительства атомной электростанции (АЭС). Вынесенный на него вопрос звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, это голосование «станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции «слышащего государства». «По сути, такими мерами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений», — заявил он 2 сентября, выступая с ежегодным посланием народу (цитата по Tengrinews).

Впервые про референдум Токаев сказал в 2023 году — и опять же в послании к народу. Он назвал развитие атомной энергетики «особо важным экономическим и политическим вопросом», который касается будущего Казахстана и который поэтому надо вынести на плебисцит.

Где и кем может быть построена АЭС

«Ранее Казахстан обходился без атомной энергетики благодаря большим запасам угля, — отметило правительство республики в преддверии референдума. — Однако рост потребления, износ старых станций, проблемы с экологией, ухудшение здоровья населения в прилегающих районах, международные ограничения на уголь и газ, а также нестабильность возобновляемых источников энергии требуют внедрения новых решений».

По предварительным опросам, большинство казахстанцев собираются проголосовать за. Опубликованный 30 сентября опрос Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики (КИСИ) показал, что 72,9% респондентов строительство одобряют, по сравнению с первым замером в августе этот показатель вырос почти на 20%, против высказались 22,3%, 4,8% затруднились с ответом. Похожие результаты и у других исследований — опубликованный 26 сентября опрос Казахстанского института общественного развития показал, что за АЭС собираются проголосовать 67,4%, против — 22,8%, не определились 9,8%.

Если строительство АЭС одобрят, то она появится на юго-востоке Казахстана, у села Улькен (Жамбылский район, Алма-Атинская область), расположенного на побережье озера Балхаш. Это бессточный полупресноводный водоем, второе по величине после Каспийского моря непересыхающее соленое озеро в мире.

Согласно пояснениям властей, это место выбрано потому, что в южных районах Казахстана энергетический дефицит выше, чем в других частях страны: в марте 2023 года, по данным Ranking.kz, производство электроэнергии в Южном Казахстане покрыло лишь 57,2% потребления — дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Место у Улькена выбрали еще в 2022 году — тогда маслихат Алма-Атинской области (местный представительный орган власти) согласился на стройку при условии, что ее поддержит население района; по сообщению Минэнерго, жители Улькена строительство одобрили.

Астана также проработала этот вопрос с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Казахстан обратился к агентству с просьбой направить в республику две миссии — для комплексного рассмотрения ядерной инфраструктуры страны (Integrated Nuclear Infrastructure Review — INIR) и для оценки проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (Site and External Events Design — SEED). Эксперты МАГАТЭ площадку в Улькене одобрили. Запасным вариантом был расположенный на левом берегу Иртыша город Курчатов (Абайская область на востоке Казахстана), в советское время относившийся к инфраструктуре Семипалатинского ядерного полигона.

Построить АЭС планируют до 2035 года, ее стоимость оценивается в $10–12 млрд.

В Казахстане уже работала АЭС. С 1973 по 1999 год на западе страны, в городе Шевченко (с 1991 года — Актау, город на берегу Каспийского моря, центр Мангистауской области), на базе Мангистауского атомного энергокомбината действовала Шевченковская АЭС. Это была станция с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-350, который позволял превращать отработавшее ядерное топливо в топливо для АЭС. На станции не произошло ни одного радиационного инцидента, но на реакторе БН-350 потенциально можно было нарабатывать оружейный плутоний-239. В Казахстане, который в 1990-е выдвинул ряд антиядерных инициатив, это стало решающим фактором, и в 1999 году БН-350 вывели из эксплуатации.

Подрядчика строительства АЭС Казахстан выберет исходя из «экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности». Астана рассматривает следующие варианты:

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation — CNNC);

«Росатом»;

южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power);

французская EDF (Électricité de France).

Строительство будут контролировать МАГАТЭ и Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (World Association of Nuclear Operators — WANO), что, по оценке властей, поможет соблюдать высокие стандарты безопасности и минимизирует риски коррупции.

Почему тема АЭС является болезненной для Казахстана

Предлагая в 2023 году организовать референдум, Токаев обратил внимание, что относительно строительства АЭС в Казахстане существуют полярные мнения. С одной стороны, республика — крупнейший производитель урана в мире, поэтому ей «надлежит иметь собственную атомную генерацию». По информации Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association — WNA, международная организация, которая продвигает ядерную энергетику; в нее входят структуры из 44 стран, в их числе «Росатом»), в 2022 году Казахстан вышел в мировые лидеры по добыче урана — 21,2 тыс. т, или 43% мировых поставок. В этом контексте, отметил Токаев, «некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами».

Следом за Казахстаном в топе производителей урана идут Канада (7,3 тыс. т), Намибия (5,6 тыс. т), Австралия (4,5 тыс. т), Узбекистан (3,3 тыс. т). Россия занимает шестое место — в 2022 году она добыла 2,5 тыс. т урана.

«С другой [стороны], у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций, — продолжил Токаев. — И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона».

Семипалатинский ядерный полигон был одной из ключевых площадок советских ядерных испытаний. Первый взрыв там произвели в 1949 году, и с тех пор вплоть до 1989-го там провели не менее 468 ядерных испытаний — наземных и подземных; это больше половины всех ядерных взрывов, которые осуществил СССР (по данным ООН, их было 715). Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом закрыл этот полигон 29 августа 1991 года. В 2009 году ООН с подачи Казахстана объявила 29 августа Международным днем против ядерных испытаний.

Как показал августовский опрос КИСИ, в то время как сторонники АЭС (тогда их было 53,1%) считают, что станция поможет решить к 2030 году проблему дефицита электроэнергии, ее противники (32,5%) опасались возможных аварий и их последствий для окружающей среды.

Какие доводы в пользу АЭС приводят власти

Перед референдумом правительство открыло на своем сайте раздел «Часто задаваемые вопросы про АЭС», где рассказывается, как такие станции работают, и привело аргументы в пользу строительства. Власти подчеркивают, что АЭС — «один из важнейших источников электроэнергии в современном мире», «они играют ключевую роль в энергетической безопасности и значительном экономическом росте многих стран», производя много электричества с минимальными выбросами углекислого газа. После того как Казахстан стал независимым, говорится в разделе, «строительство АЭС становится особенно необходимым», чтобы обеспечить энергетический суверенитет и безопасность республики.

По данным WNA, в 2024 году в 32 странах, а также на Тайване действуют 440 ядерных реакторов, которые в 2023-м выработали около 9% мирового объема электроэнергии. Лидируют США — у них 94 реактора; далее идут Китай и Франция (по 56 реакторов), Россия (36 реакторов). Сейчас в мире строится 60 реакторов, запланировано строительство еще 110. Развивать собственные программы ядерной энергетики собираются еще 30 стран — свои первые АЭС, в частности, строят Бангладеш (АЭС «Руппур», состоит из двух энергоблоков, ее строит «Росатом»), Египет (АЭС «Эль-Дабаа», четыре энергоблока, строит «Росатом») и Турция (АЭС «Аккую», четыре энергоблока, также строит «Росатом»).

Власти Казахстана обращают внимание, что за 70 лет, что в мире эксплуатируются АЭС, произошло всего три крупные аварии: на американской станции «Три-Майл-Айленд» в 1979 году, на Чернобыльской АЭС в 1986-м и на «Фукусиме-1» в 2011-м. Также сообщается, что повсеместно работают максимально надежные и безопасные АЭС нового поколения — их проектируют c избыточным запасом прочности, чтобы они могли выдержать нагрузки вплоть до землетрясений большой магнитуды или падения на них самого большого самолета при полной загрузке.

«Строительство АЭС на берегу озера Балхаш поможет предотвратить дефицит электроэнергии в нескольких регионах, снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на электроэнергию, — заявляет правительство. — Кроме того, этот проект играет ключевую роль в достижении углеродной нейтральности к 2060 году, что соответствует международным обязательствам Казахстана».

Что касается потенциального влияния АЭС на состояние озера Балхаш, то, по словам министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова, потребление воды для нужд АЭС особо на его уровень не повлияет. «Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоемы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС, в том числе путем внедрения приборов учета и сбора данных в Информационно-аналитическом центре водных ресурсов», — заверил министр журналистов.