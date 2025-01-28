Токаев заявил о создании в Казахстане ядерного кластера

Осенью в Казахстане прошел референдум о строительстве атомной электростанции, это решение поддержали более 70% проголосовавших. В стране нужно строить не одну, а сразу три АЭС, заявил президент Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В Казахстане нужно приступить к созданию ядерного кластера. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает Tengrinews.

По его словам, это необходимо «на фоне растущего энергодефицита». Создание такого кластера — «важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», добавил президент страны.

Для создания ядерного кластера нужно ускорить строительство первой АЭС в стране. Власти также планируют, что в Казахстане будут построены еще две атомные электростанции.

В результате страна должна выйти на полное самообеспечение электроэнергией и создать резервы на уровне 15–20%, подчеркнул Токаев.

В октябре 2024 года в Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС. Поддержали ее возведение 71,12% проголосовавших. По данным ЦИК, явка составила 62,87%. Перед референдумом правительство указывало, что раньше в стране обходились без атомной энергии благодаря большим запасам угля. «Однако рост потребления, износ старых станций, проблемы с экологией, ухудшение здоровья населения в прилегающих районах, международные ограничения на уголь и газ, а также нестабильность возобновляемых источников энергии требуют внедрения новых решений», — сообщали власти.

В Казахстане уже работала АЭС. С 1973 по 1999 год на западе страны, в Шевченко (с 1991 года Актау, город на берегу Каспийского моря, центр Мангистауской области) на базе Мангистауского атомного энергокомбината действовала Шевченковская АЭС. Это была станция с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-350, он позволял превращать отработанное ядерное топливо в топливо для АЭС. На станции не произошло ни одного радиационного инцидента, но на реакторе потенциально можно было нарабатывать оружейный плутоний-239. В Казахстане, который в 1990-х выдвинул ряд антиядерных инициатив, это стало решающим фактором, и в 1999 году БН-350 вывели из эксплуатации.

Для строительства АЭС Казахстан может выбрать российского подрядчика «Росатом». В числе кандидатов также назывались Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC); южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) и французская EDF (Électricité de France). Подрядчика выберут исходя из «экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности», указывали власти страны.