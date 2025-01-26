«Суспільне» узнало о приостановке помощи Украине от USAID

Офис USAID на Украине получил распоряжение прекратить все гуманитарные проекты, военная помощь продолжается. Аналогично программы поддержки прекращены в отношении всех других стран на 90-дневный срок

Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский офис Американского агентства по международному развитию (USAID) получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов, сообщает украинское издание «Суспільне» со ссылкой на источник среди сотрудников офиса.

Собеседник издания уточнил, что сотрудники не в курсе, как будет реализована директива и предусмотрены ли исключения.

USAID оказывает прямую бюджетную поддержку правительству Украины: с 24 февраля 2022 года размер такой помощи превысил $30 млрд, следует из данных на сайте агентства. За это время USAID также предоставило Киеву гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд. Кроме того, агентство спонсирует множество проектов, включая развитие демократии на Украине, борьбу с коррупцией, кибербезопасность, медицинская помощь, восстановление школ и объектов критической инфраструктуры и другие.

Соответствующее распоряжение издал госсекретарь Марко Рубио. Он приостановил финансирование большинства гуманитарных программ помощи другим странам на 90 дней. Дальнейшие решения «о продолжении, изменении или прекращении программ» будут приняты после проверки, итоги которой представят Рубио через 85 дней. Под это решение не попадает военная помощь США для Украины.

Американские дипломаты потребовали продолжить программы USAID на Украине, выяснила Financial Times. «На данный момент мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос — полностью или частично, — но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы», — говорилось в письме, которое получили сотрудники украинского офиса агентства из Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента.