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Путин возложил цветы к могиле брата. Видео

Владимир Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище

Путин возложил цветы к могиле брата. Видео
Video

Президент Владимир Путин по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге и возложил цветы к братской могиле № 27, где похоронен его брат.

В 2019 году глава государства рассказал, что могилу его брата нашли на Пискаревском кладбище. У президента было два старших брата. Первый — Альберт — умер еще до Великой отечественной войны, второй — Виктор — скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда в 1942 году.

Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Кирилл Ломоносов для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Кирилл Ломоносов для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Кирилл Ломоносов для РБК

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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