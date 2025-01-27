Путин возложил цветы к могиле брата. Видео

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Президент Владимир Путин по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге и возложил цветы к братской могиле № 27, где похоронен его брат.

В 2019 году глава государства рассказал, что могилу его брата нашли на Пискаревском кладбище. У президента было два старших брата. Первый — Альберт — умер еще до Великой отечественной войны, второй — Виктор — скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда в 1942 году.

