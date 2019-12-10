Путин сообщил о найденной поисковиками могиле брата

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказал, что могилу его брата, погибшего во время блокады Ленинграда, нашли добровольцы из поисковых отрядов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревское мемориальное кладбище — ред. РБК) захоронен оказался. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер и все во время блокады», — сказал президент.

По его словам, поисковиками был найден конкретный участок. Глава государства назвал работу поисковиков «хорошей и благородной».

У Владимира Путина было два старших брата, которые умерли до его рождения. Один из них — Виктор (1940—1942 гг.) — скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Второй брат Путина — Альберт. Он умер до начала Великой Отечественной войны.