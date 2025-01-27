МИД назвал нежелательной ситуацию с назначением посла в США
Российская сторона попросила Вашингтон как можно скорее заняться выдачей агремана российскому послу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
При этом, как он отметил, сроки ожидания решения в настоящее время не носят экстраординарного характера.
«Мы призываем коллег озаботиться этим вопросом и постараться тему закрыть поскорее. Хотя не какая-то на сегодня экстраординарная ситуация сложилась с точки зрения времени, в течение которого мы ожидаем решение», — передает его слова «Интерфакс».
По словам Рябкова, Москва считает, что для выстраивания диалога между странами обязательным условием является исправная работа загранучреждений во главе с послами. Поэтому отсутствие российского посла в Вашингтоне в связи с тем, что ему не выдали агреман, предстает «нежелательной ситуацией».
При этом глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин 20 января заявил, что «посол известен и агреман получен». Дипломат, по его словам, уже готов выехать в США и возглавить посольство.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. В конце ноября того же года источники «Коммерсанта» заявили, что наиболее вероятным кандидатом на пост российского посла в США стал директор департамента Северной Америки МИД России, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее сказал, что США приветствовали новую кандидатуру на должность посла России в Вашингтоне.
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