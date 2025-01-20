В Совфеде заявили о возможности скорого назначения посла России в США

Фото: Маргарита Тамаева / ТАСС

В ближайшее время может быть назначен новый посол России в США, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия 24».

«Посол известен и агреман получен. Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила ТАСС, что агреман на назначение нового российского посла в США еще не получен.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.

Наиболее вероятным кандидатом на пост российского посла в США стал директор департамента Северной Америки МИД России, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что США приветствовали новую кандидатуру на должность посла России в Вашингтоне.