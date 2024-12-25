Лавров заявил, что США приветствовали назначение нового посла России
США приветствовали новую кандидатуру на должность посла России в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — сказал он.
Лавров отметил, что во временном отсутствии посла России в США нет политики, и пояснил, что дата выезда нового посла планируется с учетом оптимальных сроков появления чиновника в Вашингтоне и того, что через три недели предстоит инаугурация избранного президента Дональда Трампа.
«Это не демарш», — сказал министр.
В октябре президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.
В конце ноября МИД объявил, что новым послом России в США будет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИДа, бывший посол России в Канаде.
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