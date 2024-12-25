Лавров заявил, что США приветствовали назначение нового посла России

Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

США приветствовали новую кандидатуру на должность посла России в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — сказал он.

Лавров отметил, что во временном отсутствии посла России в США нет политики, и пояснил, что дата выезда нового посла планируется с учетом оптимальных сроков появления чиновника в Вашингтоне и того, что через три недели предстоит инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

«Это не демарш», — сказал министр.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.

В конце ноября МИД объявил, что новым послом России в США будет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИДа, бывший посол России в Канаде.