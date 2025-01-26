Маск на предвыборном митинге АдГ призвал бороться за «великое будущее»
Американский бизнесмен Илон Маск принял участие по видеосвязи в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает немецкий журнал Spiegel.
Всего в мероприятии участвовало около 4,5 тыс. сторонников АдГ. Во время своего выступления Маск, в частности, подтвердил своего поддержку партии.
«Боритесь за великое будущее Германии», — сказал он.
В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. На пост канцлера претендуют восемь кандидатов — действующий канцлер Германии Олаф Шольц, кандидат от Христианско-демократический союза Германии (ХДС/ХСС), нынешний вице-канцлер Роберт Хабек, сопредседатель АдГ Алис Вайдель, кандидат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, кандидат от «Свободной демократической партии» Кристиан Линднер, а также Ян Ван Акен и Хайди Райхиннек от «Левых».
В конце декабря 2024 года Маск выразил мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». До этого он назвал Шольца дураком в ответ на то, что тот назвал предпринимателя троллем.
Недавно Маск также исковеркал имя канцлера, назвав его «тупицей». Так он отреагировал на обвинение канцлера в том, что бизнесмен является угрозой демократическому развитию Европы. Шольц счел неприемлемым поддержку Маском крайне правых сил по всей Европе.
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