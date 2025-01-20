 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Zeit узнала, что в бундестаге обсудят запрет «Альтернативы для Германии»

Zeit: в бундестаге обсудят запрет «Альтернативы для Германии»
На следующей неделе в бундестаге могут обсудить запрет АдГ, за который выступили более чем 100 депутатов от разных партий, пишет Zeit. Они в том числе обвинили партию в оправдании нацизма. Шольц не поддерживал запрет АдГ
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

В бундестаге на следующей неделе могут обсудить запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Zeit.

По данным издания, с соответствующей инициативой выступила группа более чем из 100 депутатов от разных партий. Они считают, что АдГ «ставит под сомнение человеческое достоинство» мигрантов, людей с ограниченными возможностями и нетрадиционной ориентацией, стремится к национальному государству и оправдывает нацизм.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) в декабре выступил против запрета этой партии. Но депутат от СДПГ Кармен Вегге призывала коллег поддержать эту инициативу.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Придерживается правой и ультраправой идеологии. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг.

Если бундестаг согласится запретить АдГ, то за реализацию этого решения будет отвечать Конституционный суд Германии, однако решающим фактором станут доказательства «активных действий партии против свободного, демократического строя государства», отмечает Zeit.

Фракция АдГ в Баварии предложила выслать украинских беженцев из Германии
Политика
Катрин Эбнер-Штайнер
Осенью 2024 года АдГ впервые в своей истории одержала победу на выборах в парламент Тюрингии и показала второй результат в Саксонии, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС). Главной темой этих выборов стал конфликт на Украине. Так, глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке утверждал, что голосование определит, «сойдет ли эта страна с тропы войны в среднесрочной перспективе или продолжит путь к ее эскалации».

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Германия Бундестаг Альтернатива для Германии запрет Олаф Шольц СДПГ
Материалы по теме
Маск вслед за лидером АдГ призвал «сделать Европу снова великой»
Политика
Немецкая партия АдГ не стала осуждать Россию из-за конфликта на Украине
Политика
Кандидат АдГ возглавила рейтинг среди претендентов на пост канцлера ФРГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 19:07
Трамп заявил на инаугурации — «Я миротворец»Политика, 20:37
Трамп объявил, что США признают только два гендераПолитика, 20:32
Трамп пообещал объявил наркокартели террористическими организациямиПолитика, 20:31
Канадский хоккеист оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней в КХЛСпорт, 20:31
Трамп пообещал «исторические указы» для «революции здравого смысла»Политика, 20:25
На инаугурацию Трампа пришли три бывших президентаПолитика, 20:25
Видео с первыми минутами Трампа на должности президента СШАПолитика, 20:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США в связи с победой ТрампаПолитика, 20:19
Трамп объявил о начале «золотого века Америки»Политика, 20:14
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины в «Запорожце» КуценкоОбщество, 20:07
Вице-президент США Вэнс вступил в должностьПолитика, 20:06
«Доллар по ₽115». Что будет с рублем после инаугурации Дональда ТрампаPro, 20:06
Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США⁠Политика, 20:03
«Зенит» объявил об уходе Вендела в бразильский клуб по окончании сезонаСпорт, 20:03