Zeit узнала, что в бундестаге обсудят запрет «Альтернативы для Германии»

На следующей неделе в бундестаге могут обсудить запрет АдГ, за который выступили более чем 100 депутатов от разных партий, пишет Zeit. Они в том числе обвинили партию в оправдании нацизма. Шольц не поддерживал запрет АдГ

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

В бундестаге на следующей неделе могут обсудить запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Zeit.

По данным издания, с соответствующей инициативой выступила группа более чем из 100 депутатов от разных партий. Они считают, что АдГ «ставит под сомнение человеческое достоинство» мигрантов, людей с ограниченными возможностями и нетрадиционной ориентацией, стремится к национальному государству и оправдывает нацизм.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) в декабре выступил против запрета этой партии. Но депутат от СДПГ Кармен Вегге призывала коллег поддержать эту инициативу.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Придерживается правой и ультраправой идеологии. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг.

Если бундестаг согласится запретить АдГ, то за реализацию этого решения будет отвечать Конституционный суд Германии, однако решающим фактором станут доказательства «активных действий партии против свободного, демократического строя государства», отмечает Zeit.

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