Zeit узнала, что в бундестаге обсудят запрет «Альтернативы для Германии»
В бундестаге на следующей неделе могут обсудить запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Zeit.
По данным издания, с соответствующей инициативой выступила группа более чем из 100 депутатов от разных партий. Они считают, что АдГ «ставит под сомнение человеческое достоинство» мигрантов, людей с ограниченными возможностями и нетрадиционной ориентацией, стремится к национальному государству и оправдывает нацизм.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) в декабре выступил против запрета этой партии. Но депутат от СДПГ Кармен Вегге призывала коллег поддержать эту инициативу.
«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Придерживается правой и ультраправой идеологии. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг.
Если бундестаг согласится запретить АдГ, то за реализацию этого решения будет отвечать Конституционный суд Германии, однако решающим фактором станут доказательства «активных действий партии против свободного, демократического строя государства», отмечает Zeit.
одержала победу на выборах в парламент Тюрингии и показала второй результат в Саксонии, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС). Главной темой этих выборов стал конфликт на Украине. Так, глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке утверждал, что голосование определит, «сойдет ли эта страна с тропы войны в среднесрочной перспективе или продолжит путь к ее эскалации».
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