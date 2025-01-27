Путин и Лукашенко пообщались по телефону

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Путин вновь «тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», добавляется в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии завершились накануне, 26 января. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей, и он переизбрался, таким образом, на седьмой президентский срок.

Ранее 27 января Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму и пожелал белорусскому коллеге «успехов в государственной деятельности», а также «доброго здоровья и благополучия». Кроме того, добавил российский лидер, он ждет Лукашенко в Москве.

Результаты выборов в Белоруссии вызвали сомнение у западных политиков, в частности у польского МИДа, из-за отсутствия западных наблюдателей и избирательных участков за рубежом. В Евросоюзе также заявляли, что не считают выборы в Белоруссии свободными и демократичными.

При этом глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории. Кремль признал итоги выборов прозрачными и честными, заявив, что утверждение Запада об их нелегитимности не стоит брать во внимание.