В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Главы министерств иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза примут решение о продлении санкций против России, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе.

«Я ожидаю решения о продлении санкций, которые мы уже ввели. Затем, конечно, мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию с целью положить конец этой войне. Хорошо, что президент [США Дональд] Трамп оказал давление на Россию», — сказала она.

Каллас добавила, что Брюссель готов работать с новой администрацией в Вашингтоне

«Мы готовы работать (с США. — РБК) всегда — во время выборов, с новыми администрациями. Конечно, стиль разных администраций отличается, и нам нужно адаптировать наши методы работы. Но я ожидаю очень хорошего сотрудничества и с новой администрацией», — сказала она.

Санкционный режим ЕС требует продления каждые полгода, для этого ни одна страна не должна высказаться против. От продления мер зависит действие 15 пакетов санкций, в том числе блокирование почти €200 млрд суверенных активов России. ЕС готовится в очередной раз согласовать продление санкций против России 27 января.

Трамп грозил сохранить экономическое давление на Россию до заключения ею сделки с Украиной и угрожал усилить санкции, если соглашение заключить не удастся. Кремль ответил, что ничего нового в словах республиканца нет.