В МИД Польши сыронизировали над выборами в Белоруссии
Глава МИД Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал прошедшие в Белоруссии президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко.
«Только 87,6% белорусов любят своего «батьку». Поместятся ли остальные в тюрьмах?» — написал Сикорский на своей странице в соцсети Х.
Накануне, 26 января, он также прокомментировал ход президентских выборов в республике и написал, что «ожидание того, кто будет объявлен победителем, невыносимо». В этом заявлении также говорилось об «агрессии России» и российском лидере.
В ответ Лукашенко попросил Сикорского «не совать свой нос, куда его не просят» и напомнил, что в Польше в мае тоже пройдут выборы. «Но мы не будем в них вмешиваться. А если хотите, можем показать, что мы что-то умеем. С искусственным интеллектом, IT-технологиями и прочим. Но мы такой цели не ставим. Нам это не надо», — сказал Лукашенко.
26 января в Белоруссии прошли выборы президента. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% избирателей. Президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко и пригласил его в Москву.
Выборы в Белоруссии прошли в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом, поэтому их результаты вызвали сомнения у ряда зарубежных политиков. Так, по мнению сотрудников польского МИДа, «из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты», а избирательная кампания «сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества».
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