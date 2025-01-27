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Политика ,  
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В ФБР предупредили о ядерных учениях в Нью-Йорке

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Масштабные ядерные учения начались в окрестностях американского города Скенектади, штат Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-служба Федерального бюро расследований (ФБР).

Межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов проходят с 26 по 31 января. Участниками ядерных учений станут Пентагон и министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности и министерство внутренней безопасности.

Кроме того, участие в них принимают местные и государственные правоохранительные органы, пожарные службы и службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В ФБР подчеркнули, что учения не будут представлять никакого риска для местных жителей.

«Учения дают возможность участвующим организациям попрактиковаться и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в Соединенных Штатах или за рубежом», — говорится в сообщении.

Ранее в январе The Daily Mail писала, что недалеко от Вашингтона (штат Вирджиния, США) построят подземный бункер стоимостью $300 млн для защиты 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны.

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Белый дом в&nbsp;Вашингтоне, США

23 января американский президент Дональд Трамп сообщил, что выступает за сокращение ядерных арсеналов и считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России и Китая. В Кремле заявили, что Россия готова к возобновлению контактов с США по ядерному разоружению.

Осенью 2024 года российский президент Владимир Путин утвердил изменения в ядерную доктрину России. В них зафиксировано в качестве высшего государственного приоритета сдерживание потенциального противника от агрессии. В Кремле связывали эти меры с ответом Западу на провоцирование «напряженности вокруг украинского конфликта».

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Теги
ФБР Нью-Йорк ядерные учения США
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