В США решили построить бункер для богатых на случай ядерной войны
Недалеко от Вашингтона (штат Вирджиния, США) построят подземный бункер Aerie («Орлиное гнездо») для защиты 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны, пишет The Daily Mail.
Стоимость бункера составит $300 млн. По данным издания, в нем будут предусмотрены бассейны, боулинг, стена для скалолазания, а также системы охраны здоровья на базе искусственного интеллекта. «Гостям понравятся матрасы с эффектом памяти, мраморные полы и рестораны с изысканной кухней, которые могут соперничать с элитными курортами», — говорится в материале.
Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри него — разместить вооруженную охрану и современные датчики движения, что позволит «противостоять любым внешним угрозам и обеспечить жителям спокойствие», отмечает газета.
Планы строительства «бункера судного дня» для самых богатых людей мира обнародовала компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), его проект будет разработан в 2026 году, пишет The Daily Mail. Как отмечает газета, интерес к подобным проектам выражают такие люди, как звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и медиамагнат Марк Цукерберг.
«Дело не только в выживании, но и в стильном процветании», — заявил представитель SAFE. Компания планирует распространить эту концепцию на другие штаты США.
Спрос на частные бункеры вырос в несколько раз в России в 2022 году. По словам основателя проекта BunkerHouse Никиты Малежика, реализация подобных проектов занимает два-три месяца.
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