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В США решили построить бункер для богатых на случай ядерной войны

Daily Mail: в США построят ядерный бункер для богатейших людей мира
Недалеко от Вашингтона решили построить подземный бункер стоимостью $300 млн для 625 богатейших людей мира, пишет The Daily Mail. В нем будут бассейны, боулинг стена для скалолазания, матрасы «с эффектом памяти» и рестораны

Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE
Фото: SAFE

Недалеко от Вашингтона (штат Вирджиния, США) построят подземный бункер Aerie («Орлиное гнездо») для защиты 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны, пишет The Daily Mail.

Стоимость бункера составит $300 млн. По данным издания, в нем будут предусмотрены бассейны, боулинг, стена для скалолазания, а также системы охраны здоровья на базе искусственного интеллекта. «Гостям понравятся матрасы с эффектом памяти, мраморные полы и рестораны с изысканной кухней, которые могут соперничать с элитными курортами», — говорится в материале.

Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри него — разместить вооруженную охрану и современные датчики движения, что позволит «противостоять любым внешним угрозам и обеспечить жителям спокойствие», отмечает газета.

Планы строительства «бункера судного дня» для самых богатых людей мира обнародовала компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), его проект будет разработан в 2026 году, пишет The Daily Mail. Как отмечает газета, интерес к подобным проектам выражают такие люди, как звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и медиамагнат Марк Цукерберг.

«Дело не только в выживании, но и в стильном процветании», — заявил представитель SAFE. Компания планирует распространить эту концепцию на другие штаты США.

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Фото:Владислав Шатило / РБК
Клиентам предложат четыре категории привилегий в Aerie. Как отмечает издание, даже «уровень для начинающих» ориентирован на успешных руководителей, а «членство в убежище» будет доступно только по приглашению.

Спрос на частные бункеры вырос в несколько раз в России в 2022 году. По словам основателя проекта BunkerHouse Никиты Малежика, реализация подобных проектов занимает два-три месяца.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
бункер США ядерная война богатые люкс Вирджиния
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