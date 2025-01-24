Шойгу предупредил о риске столкновения ядерных держав

Запад развязал «идеологическую и ценностную агрессию» против Москвы и Минска, что дестабилизирует международную обстановку, считает Шойгу. В США связывали изменение ядерной доктрины России с «безответственной риторикой»

Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Западные страны развязали «идеологическую и ценностную агрессию» против России и Белоруссии, из-за обострения геополитического соперничества растут риски столкновения ядерных держав, заявил в интервью ТАСС секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — сказал он.

По его словам, Запад применяет экономические санкции и пытается «подорвать общественные устои, навязать чуждую неолиберальную идеологию», тем самым дестабилизировав международную обстановку.

Шойгу заявил о превращении в политические инструменты таких структур, как ВТО, ВОЗ и ОЗХО, а также попытках подорвать усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе.

США и СССР, а после Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009-м), СНВ-2 (заключен в 1993-м, но не вступил в силу) и СНВ-3 (последний — в 2010-м, должен был действовать до 2026-го). В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении.

«Эти действия прямо направлены на ослабление наших стран и продиктованы стремлением лишить нас суверенитета и права свободно выбирать собственный путь развития и реализовывать стратегические интересы», — заключил секретарь Совбеза.

Осенью прошлого года Путин утвердил изменения в ядерную доктрину России. В них зафиксировано в качестве высшего государственного приоритета сдерживание потенциального противника от агрессии. Среди «военных опасностей» перечислены наличие у оппонентов средств ПВО, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, беспилотников, размещение в неядерных странах ядерного оружия, а также действия, «направленные на изоляцию части территории Российской Федерации». В Кремле связывали эти меры с ответом Западу на провоцирование «напряженности вокруг украинского конфликта».

В Совете нацбезопасности США не увидели повода для изменения своей ядерной доктрины, а действия России сочли «продолжением безответственной риторики». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг называл их «попыткой запугивания» альянса и Украины.