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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что ему фиолетово на непризнание выборов со стороны ЕС

Лукашенко заявил, что ему все равно на признание белорусских выборов в ЕС
Александр Лукашенко (в центре)
Александр Лукашенко (в центре) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признает ли Евросоюз выборы президента в стране или нет, и назвал это «делом вкуса».

«Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались», — сказал президент (цитата по БелТА).

Лукашенко отметил, что если европейские страны признают выборы, то белорусская сторона «отреагирует, поблагодарит». При этом он задался вопросом, что будет делать ЕС, если «завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов».

Комментируя резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв не признавать «ожидаемую победу» Лукашенко, президент назвал ее «пресмыканием перед старшими братьями в Вашингтоне». «Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы — страшно. А тут можно: знают же, что ничего не будет», — добавил он.

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Фото:Misha Friedman / Getty Images

Глава государства спросил, как можно оценить что-то, что еще не состоялось, и призвал воспринимать резолюцию «как данность — заявили и заявили». Он также заметил, что это заявление ЕС не навредило Белоруссии, а, напротив, было ей «даже выгодно».

Выборы президента проходят в Белоруссии 26 января. За четыре дня до их начала Европарламент выпустил резолюцию, в которой призвал страны — члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимность Лукашенко в случае его победы.

Помимо действующего президента на пост главы государства претендуют еще четыре человека: депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Двое кандидатов — Гайдукевич и Сыранков — признали победу Лукашенко еще до начала выборов.

В случае победы Лукашенко это будет его седьмой президентский срок: он занимает пост с 1994 года и является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии. Его победу на предыдущих выборах в 2020 году не признали оппозиция, Евросоюз и США, что привело к массовым протестам в стране, продолжавшимся несколько месяцев.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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