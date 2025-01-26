Над Крымом и Белгородской областью сбили семь беспилотников
Дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и два над Крымом, сообщило Минобороны России.
Аппараты были ликвидированы в промежутке между 16:00 и 18:00 мск.
В ночь на 26 января беспилотники сбили в Рязанской области. Затем в течение дня ведомство докладывало об уничтожении одного аппарата над центром Энергодара (города-спутника Запорожской атомной электростанции).
Утром 24 января военное ведомство доложило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года, над 14 регионами сбили 121 дрон.
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