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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом и Белгородской областью сбили семь беспилотников

Минобороны: средства ПВО сбили семь дронов над Белгородской областью и Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и два над Крымом, сообщило Минобороны России.

Аппараты были ликвидированы в промежутке между 16:00 и 18:00 мск.

В ночь на 26 января беспилотники сбили в Рязанской области. Затем в течение дня ведомство докладывало об уничтожении одного аппарата над центром Энергодара (города-спутника Запорожской атомной электростанции).

Утром 24 января военное ведомство доложило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года, над 14 регионами сбили 121 дрон.

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Крым Белгородская область Минобороны дроны беспилотники
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