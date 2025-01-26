Над центром Энергодара сбили украинский беспилотник
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в центре города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара. Дрон пытался атаковать город, сообщил в своем телеграм-канале врио мэра Энергодара Максим Пухов.
«Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе — разрушений и пострадавших нет», — написал он.
Предыдущая атака украинских беспилотников произошла днем 22 января. Тогда дроны были зафиксированы в нескольких частях города: в районе Водоканала, городской набережной и в районе магазина «Грошик». По словам Пухова, никто при этом не пострадал, возгораний также зафиксировано не было.
Пухов подчеркнул, что обе атаки были нацелены на центр города, и их задача — «нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан».
Врио мэра посоветовал жителям города быть осторожными и внимательными, избегать открытых пространств.
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