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Военная операция на Украине ,  
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Над Рязанской областью сбили дроны

Губернатор Малков: над Рязанской областью сбили дроны
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Рязанский областью сбили беспилотники, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

«Оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — написал Малков.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В прошлый раз регион атаковали дроны в ночь на 24 января, сообщал Малков. Один из очевидцев рассказывал РБК, что примерно с 0:00 были слышны звуки взрывов.

Позднее губернатор уточнил, что при атаке на Рязань обломки одного из беспилотников попали в частный дом. Возник пожар, который быстро потушили, говорил он. В результате атаки никто не пострадал.

Утром власти сообщили, что обломки одного из сбитых дронов в области упали на территории предприятия, другого — на крышу частного дома.

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Павел Малков Рязанская область беспилотники
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