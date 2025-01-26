Над Рязанской областью сбили дроны
Над Рязанский областью сбили беспилотники, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.
«Оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — написал Малков.
В прошлый раз регион атаковали дроны в ночь на 24 января, сообщал Малков. Один из очевидцев рассказывал РБК, что примерно с 0:00 были слышны звуки взрывов.
Позднее губернатор уточнил, что при атаке на Рязань обломки одного из беспилотников попали в частный дом. Возник пожар, который быстро потушили, говорил он. В результате атаки никто не пострадал.
Утром власти сообщили, что обломки одного из сбитых дронов в области упали на территории предприятия, другого — на крышу частного дома.
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