Над Рязанской областью сбили дроны

Над Рязанский областью сбили беспилотники, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

«Оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — написал Малков.

В прошлый раз регион атаковали дроны в ночь на 24 января, сообщал Малков. Один из очевидцев рассказывал РБК, что примерно с 0:00 были слышны звуки взрывов.

Позднее губернатор уточнил, что при атаке на Рязань обломки одного из беспилотников попали в частный дом. Возник пожар, который быстро потушили, говорил он. В результате атаки никто не пострадал.

Утром власти сообщили, что обломки одного из сбитых дронов в области упали на территории предприятия, другого — на крышу частного дома.