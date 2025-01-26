Лукашенко раскрыл, куда поедет в первую очередь после выборов
После выборов президента Белоруссии действующий глава государства Александр Лукашенко поедет в Москву. Об этом он сам заявил после голосования, передает корреспондент РБК.
«Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву. <…> Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих», — сказал он.
Лукашенко рассказал, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также провести «соответствующие контакты и переговоры».
Выборы президента проходят в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Помимо действующего президента, на пост главы государства претендуют еще четыре человека: депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
За неделю до выборов Путин по телефону пожелал Лукашенко успехов.
В случае победы Лукашенко это будет его седьмой президентский срок: он занимает пост с 1994 года и является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии. Его победу на предыдущих выборах в 2020 году не признали оппозиция, Евросоюз и США, что привело к массовым протестам в стране, продолжавшимся несколько месяцев.
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