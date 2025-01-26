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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко допустил развязку конфликта России и Украины в этом году

Лукашенко: в конфликте России и Украины в этом году может наступить развязка
Сюжет
Военная операция на Украине
Вооруженный конфликт не обязательно завершится в 2025-м, но стоит ожидать «развязку», считает президент Белоруссии. Он посоветовал Европе «отсоединиться от американского авианосца»
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В этом году произойдет «какая-то развязка» российско-украинского конфликта, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на выборах, передает корреспондент РБК.

«Я не говорю, что закончится война. Конфликтовать, наверно, еще долго будем. Мы славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго», — сказал он. «Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия выступает за мир на территории Украины, и потребовал в будущих переговорах «учитывать всё», в том числе — позицию России. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», — пояснил он. Политик предупредил, что эскалация может «дойти до Европы».

«Поэтому надо сейчас остановиться — это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», — сказал Лукашенко.

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Кая Каллас

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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