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Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента «за всех»

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента «за всех»
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке в Минске, передает корреспондент РБК.

«Если хотите спросить за кого, могу честно признаться — за всех», — заявил он после голосования (цитата по БелТА).

Выборы президента проходят в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента «за всех»

В избирательный бюллетень включены пять кандидатов:

  • Александр Лукашенко;
  • депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич;
  • предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая;
  • первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков;
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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Фото:Misha Friedman / Getty Images

Выборы проходят в отсутствие западных наблюдателей. Кроме того, белорусские власти не стали открывать избирательные участки за рубежом, объяснив это «отсутствием мер безопасности на участках, которые ранее создавались на территории других государств», и сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах.

Накануне, 25 января, в Белоруссии завершилось досрочное голосование. По данным ЦИК страны, за пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки.

Двое кандидатов признали победу Лукашенко еще до начала выборов. Гайдукевич заявил, что «не надо быть Нострадамусом, чтобы понимать, что победит на выборах действующий президент». «Это знали все до выборов», — отметил он. Сыранков также в интервью накануне выборов говорил, что он вместе со своей партией понимает, «кто будет победителем этой гонки». «Мы это всецело поддерживаем», — подчеркивал он.

В случае победы Лукашенко это будет его седьмой президентский срок: он занимает пост с 1994 года и является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии. Его победу на предыдущих выборах в 2020 году не признали оппозиция и ряд западных стран, что привело к массовым протестам в стране, продолжавшимся несколько месяцев.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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