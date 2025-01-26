Прописавшего фигурантов дела «Крокуса» жителя Твери признали виновным

Суд в Твери признал жителя города Салохиддина Ашурова, который зарегистрировал у себя дома фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», виновным по 14 эпизодам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.

В суде заявили, что Ашуров 14 раз фиктивно зарегистрировал в своем жилище граждан России. В том числе в его жилище были прописаны братья Аминчон и Диловар Исломовы, которые, по версии следствия, содействовали исполнителям нападения на «Крокус» при подготовке теракта.

Как уточняет агентство, Московский районный суд Твери заключил Ашурова под стражу в апреле прошлого года, летом его дело поступило в межрайонный суд.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Там начался пожар. Во результате погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин сообщал, что в рамках дела о теракте в «Крокусе» к уголовной ответственности были привлечены 27 человек. Силовики называли непосредственными исполнителями теракта четырех граждан Таджикистана: Мухаммадсобира Файзова, Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсиддина Фаридуни.

По версии следствия, Фаридуни «вовлек» братьев Исломовых «в состав организованной группы», после чего они, а также их отец Исроил Исломов оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им квартиру для проживания, а также перевозили деньги.Диловар Исломов был владельцем белого Renault Symbol, на котором напавшие на «Крокус» передвигались.