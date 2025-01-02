 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Иностранцев, контактирующих с исполнителями теракта в «Крокусе», задержали при попытке покинуть Турцию в марте. Прокуратура потребовала приговорить их к срокам до 15 лет тюрьмы за членстве в террористической организации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прокуратура Стамбула затребовала от 7,5 до 15 лет тюрьмы пятерым иностранцам, которые, по данным ведомства, контактировали с предполагаемыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», передает Аnadolu.

Имена подсудимых: Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед. Усмонов, Асоев и Саликов были задержаны 24 марта 2024 года при попытке уехать в Иран на автобусе, Файзов с семьей — 28 марта.

В обвинительном заключении сказано, что Фаизов и Усмонов некоторое время находились вместе с одним из непосредственных исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни на конспиративных квартирах в стамбульских районах Авджылар и Эсенъюрт.

Аnadolu приводит переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. Она выглядит следующим образом:

— Здравствуйте, у вас есть задание.

— Привет, что это за миссия?

— Вы заложите бомбу в торговом центре Вегас. Мы предоставим все боеприпасы. Награда за миссию — 800 тыс. руб.

— После завершения миссии?

— 100 тыс. заранее, 700 тыс. после завершения.

— Нет, я боюсь, меня поймают и убьют.

— Нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые личности и дом, а также дадим вам план действий.

В итоге турецкая прокуратура потребовала приговорить подсудимых на срок от 7,5 до 15 лет по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации». Ответственность за атаку на «Крокус» после теракта взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

Пострадавший в «Крокусе» подал иск на ₽1 млн из-за плохой охраны концерта
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта — вооруженные террористы напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь по людям, в здании начался пожар, который охватил более 13 тыс. кв. м. Огонь окончательно потушили только вечером следующего дня.

Во время теракта и пожара погибли свыше 140 человек, свыше 500 пострадали. В рамках расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта. Ими оказались граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Ответственность за теракт взяла на себя «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин говорил, что атака на «Крокус» была совершена руками радикальных исламистов, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Директор ФСБ Александр Бортников прямо заявлял о причастности к нападению украинских спецслужб. Киев это опровергал.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Крокус Сити Холл приговор ИГИЛ теракт
Материалы по теме
Собственники «Крокуса» займутся созданием мемориала жертвам
Политика
Потерявшим семьи при теракте в «Крокусе» детям открыли вклады на ₽512 млн
Общество
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Крыму нашли два участка загрязнения берега мазутомОбщество, 14:33
Bloomberg подсчитал, на сколько за год стали богаче миллиардеры из РоссииБизнес, 14:18
Главные сенсации и разочарования в спорте 2024 годаСпорт, 14:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:48
На Украине резко упала доля готовых терпеть конфликт «сколько нужно»Политика, 13:47
Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12Общество, 13:43
Астрофизики объяснили северные сияния концентрацией потоков с СолнцаОбщество, 13:24
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в «Крокусе»⁠Политика, 13:22
Дважды в день необязательно: как правильно чистить в зубыPro, 13:18
Ефимов заявил о реализации на торгах 11 тыс. помещений и зданий за 10 летГород, 13:17
В Подмосковье в Новый год c 17-го этажа выкинули елку из окнаОбщество, 12:44
За ночь над Россией сбили украинский самолет и 97 дроновПолитика, 12:41
ИИ, ИИ и снова ИИ: какие стартапы привлекли больше всех в 2024 годуPro, 12:37
МИД назвал главного бенефициара прекращения транзита газа через УкраинуПолитика, 12:23