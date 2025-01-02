В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в «Крокусе»

Иностранцев, контактирующих с исполнителями теракта в «Крокусе», задержали при попытке покинуть Турцию в марте. Прокуратура потребовала приговорить их к срокам до 15 лет тюрьмы за членстве в террористической организации

Фото: Андрей Любимов / РБК

Прокуратура Стамбула затребовала от 7,5 до 15 лет тюрьмы пятерым иностранцам, которые, по данным ведомства, контактировали с предполагаемыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», передает Аnadolu.

Имена подсудимых: Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед. Усмонов, Асоев и Саликов были задержаны 24 марта 2024 года при попытке уехать в Иран на автобусе, Файзов с семьей — 28 марта.

В обвинительном заключении сказано, что Фаизов и Усмонов некоторое время находились вместе с одним из непосредственных исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни на конспиративных квартирах в стамбульских районах Авджылар и Эсенъюрт.

Аnadolu приводит переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. Она выглядит следующим образом: — Здравствуйте, у вас есть задание. — Привет, что это за миссия? — Вы заложите бомбу в торговом центре Вегас. Мы предоставим все боеприпасы. Награда за миссию — 800 тыс. руб. — После завершения миссии? — 100 тыс. заранее, 700 тыс. после завершения. — Нет, я боюсь, меня поймают и убьют. — Нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые личности и дом, а также дадим вам план действий.

В итоге турецкая прокуратура потребовала приговорить подсудимых на срок от 7,5 до 15 лет по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации». Ответственность за атаку на «Крокус» после теракта взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта — вооруженные террористы напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь по людям, в здании начался пожар, который охватил более 13 тыс. кв. м. Огонь окончательно потушили только вечером следующего дня.

Во время теракта и пожара погибли свыше 140 человек, свыше 500 пострадали. В рамках расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта. Ими оказались граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Ответственность за теракт взяла на себя «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин говорил, что атака на «Крокус» была совершена руками радикальных исламистов, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Директор ФСБ Александр Бортников прямо заявлял о причастности к нападению украинских спецслужб. Киев это опровергал.