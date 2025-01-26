Трамп вновь заявил, что скоро поговорит с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет поговорить с ним, и что этот разговор скоро состоится, сообщает The New York Times.
О том, что главы государств «скоро поговорят», Трамп заявил во время своего выступления в Лас-Вегасе (штат Невада).
Ранее, 24 января, Путин заявил, что его встреча с Трампом возможна, и что Москва к ней готова. Однако дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, добавил тогда российский президент.
Трамп также неоднократно заявлял о намерении встретиться с российским президентом. При этом он отмечал, что переговоры о предстоящей встрече уже ведутся. Однако как тогда заявили в Кремле, подготовка к ним еще не началась.
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