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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал «фейковыми заголовками» перспективу третьего срока

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективе третьего президентского срока, назвал эту идею «честью», но отметил, что она существуют только в «фейковых заголовках». Об этом он заявил во время своего выступления в Лас-Вегасе, трансляцию ведет LiveNOW from FOX на YouTube канале.

«Это будет величайшая честь моей жизни — служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды <...> заголовки от фейковых новостей» — сказал Трамп (цитата по The New York Times).

После чего он добавил, что «придется служить дважды».

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Фото:Brandon Bell / Getty Images

На данный момент, согласно конституции США, президентом можно быть только два срока независимо от того, подряд ли или с перерывом.

Ранее, 24 января, республиканец из палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США и тем самым разрешить главам государства, которые пришли на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться на третий. Это позволило бы Трампу побороться за пост в 2028 году.

Трамп после победы на выборах в ноябре 2024 года пошутил про третий срок.

«Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: «Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать», — сказал тогда он.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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