Трамп назвал «фейковыми заголовками» перспективу третьего срока

Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективе третьего президентского срока, назвал эту идею «честью», но отметил, что она существуют только в «фейковых заголовках». Об этом он заявил во время своего выступления в Лас-Вегасе, трансляцию ведет LiveNOW from FOX на YouTube канале.

«Это будет величайшая честь моей жизни — служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды <...> заголовки от фейковых новостей» — сказал Трамп (цитата по The New York Times).

После чего он добавил, что «придется служить дважды».

На данный момент, согласно конституции США, президентом можно быть только два срока независимо от того, подряд ли или с перерывом.

Ранее, 24 января, республиканец из палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США и тем самым разрешить главам государства, которые пришли на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться на третий. Это позволило бы Трампу побороться за пост в 2028 году.

Трамп после победы на выборах в ноябре 2024 года пошутил про третий срок.

«Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: «Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать», — сказал тогда он.