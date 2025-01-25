В Москве обновили правила пользования метро
В список правил пользования метро в Москве внесли изменения, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В частности, в правилах указано, что пассажирам не следует самостоятельно открывать двери вагонов и препятствовать их открытию во время остановок. На станциях и в переходах метрополитена запрещено пользоваться велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения.
Для перевозки транспортных средств необходимо использовать специальные чехлы. Домашних животных следует провозить в контейнерах или клетках. Исключение — собаки-поводыри на поводке.
В вагонах москвичам рекомендуют пользоваться наушниками при прослушивании музыки или просмотре видео.
Выпивать и курить на территории метрополитена запрещается.
В середине января вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за пять лет количество современных поездов в столичном метро увеличилось почти на 20%.
По его словам, новые поезда пополнили парки сразу десяти линий метро, причем на некоторых ветках полностью заменили устаревший подвижной состав, другие линии укомплектовали современными составами к открытию новых станций, а где-то увеличили количество новых поездов с кондиционерами для комфорта пассажиров. Московское метро является лидером в Европе по темпам обновления подвижного состава, добавил Ликсутов.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов