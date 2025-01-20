Ликсутов рассказал об обновлении подвижного состава московского метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

За пять лет количество современных поездов в столичном метро увеличилось почти на 20%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в официальном телеграм-канале Дептранса.

По его словам, новые поезда пополнили парки сразу десяти линий метро, причем на некоторых ветках полностью заменили устаревший подвижной состав, другие линии укомплектовали современными составами к открытию новых станций, а где-то увеличили количество новых поездов с кондиционерами для комфорта пассажиров.

По оценке заммэра, московское метро является лидером в Европе по темпам обновления подвижного состава. «С 2020 года мы закупили более 1,8 тыс. вагонов современного поколения, которые курсируют практически на всех линиях, — уточнил Ликсутов. — По сравнению с 2010 годом доля новых поездов метро выросла с 13 до 76%».

Заместитель Мэра столицы подчеркнул, что департамент транспорта и Московский метрополитен ведут постоянную работу с целью повышения качества обслуживания пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, специалисты данного подразделения на 100% укомплектовали составами «Москва» электродепо «Черкизово», которое обслуживает Сокольническую линию, а также завершили обновление Таганско-Краснопресненской ветки поездами данной модели.

Кроме того, столичный Дептранс запустил на Замоскворецкую линию поезда «Москва-2024», увеличил количество поездов «Русич» с кондиционерами на Арбатско-Покровской ветке, полностью обновил подвижной состав Кольцевой линии поездами «Москва-2020», а на Калужско-Рижской линии заменил устаревшие вагоны новыми сериями «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

Отметим, что Солнцевская ветка метро получила в эксплуатацию поезда «Ока», а по Большой кольцевой линии (БКЛ) курсируют около 100 составов «Москва-2020». Также Дептранс завершил комплектацию парка Некрасовской линии поездами «Москва-2019», а самую молодую Троицкую ветку оснастил составами последнего поколения «Москва-2024».