 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Собянин рассказал об оформлении будущих станций Троицкой линии метро

Сюжет
Новости Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проекты оформления строящихся станций Троицкой линии метро — «Крымской» и «ЗИЛ».

Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram

«Крымская» будет выполнена в морской тематике, рассказал градоначальник. «На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц. Светильники на путевых стенах будут в виде судовых иллюминаторов. На стене главного фасада первого вестибюля сделаем барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым», — говорится в сообщении.

«Для станции «ЗИЛ» в качестве фона используем черный цвет. Детали оформим в белом, сером, синем и красном цветах. Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ. Панно выполнено в технике печати на стекле», — заявил Собянин.

Полноценное движение по Троицкой линии метро запустили 28 декабря, сейчас проехаться по ней можно от станции «Новомосковская» до «Новаторской» на юго-западе Москвы. Планируется, что в ближайшие годы линия протянется от станции «ЗИЛ» МЦК до города Троицка, тем самым улучшится транспортная доступность для 1,5 млн жителей Москвы.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сергей Собянин Москва метрополитен Троицкая линия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Маск обвинил премьера Британии в попытке подрыва выборов в СШАПолитика, 12:32
На Кубани восстановили подачу газа по «Турецкому потоку» после атаки БПЛАПолитика, 12:24
Ресторан дочери Валерия Меладзе закрылся в МосквеВино, 12:23
Власти Москвы продали черный деревянный особняк начала XX векаНедвижимость, 12:22
Цена газа в Европе выросла на 5,5% на новости об атаке на газопроводИнвестиции, 12:13
Гладков отчитал чиновников за опозданияПолитика, 12:13
Как выглядит попавшая под атаку дронов ВСУ станция «Турецкого потока»Политика, 12:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Минобороны сообщило о контроле над Песчаным в ДНРПолитика, 12:10
Выдача ипотеки в России в 2024 году упала почти на 40%Недвижимость, 12:00
Пушилин рассказал о перешедших под контроль России месторождениях литияПолитика, 11:55
Мишустин обещал сельхозгрант ветеранам и участникам спецоперации в запасеПолитика, 11:54
Нападение юноши с ножом на посетителей магазина в Щелково попало на видеоОбщество, 11:48
Аксенов запланировал убрать последствия ЧС с мазутом до курортного сезонаОбщество, 11:39
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32