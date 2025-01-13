Собянин рассказал об оформлении будущих станций Троицкой линии метро

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проекты оформления строящихся станций Троицкой линии метро — «Крымской» и «ЗИЛ».

Фото: Mos_sobyanin / Telegram Фото: Mos_sobyanin / Telegram Фото: Mos_sobyanin / Telegram Фото: Mos_sobyanin / Telegram Фото: Mos_sobyanin / Telegram Фото: Mos_sobyanin / Telegram Фото: Mos_sobyanin / Telegram

«Крымская» будет выполнена в морской тематике, рассказал градоначальник. «На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц. Светильники на путевых стенах будут в виде судовых иллюминаторов. На стене главного фасада первого вестибюля сделаем барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым», — говорится в сообщении.



«Для станции «ЗИЛ» в качестве фона используем черный цвет. Детали оформим в белом, сером, синем и красном цветах. Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ. Панно выполнено в технике печати на стекле», — заявил Собянин.

Полноценное движение по Троицкой линии метро запустили 28 декабря, сейчас проехаться по ней можно от станции «Новомосковская» до «Новаторской» на юго-западе Москвы. Планируется, что в ближайшие годы линия протянется от станции «ЗИЛ» МЦК до города Троицка, тем самым улучшится транспортная доступность для 1,5 млн жителей Москвы.